Vojtovi a Betty z MasterChefa na svatbě žádný z porotců neuvaří: Zkoušejí pozvat aspoň slavnou kapelu

Vojta Urban a Betty Minaříková prozradili podrobnosti blížící se svatby Super.cz

Jejich svatba už se blíží a jen pilují poslední detaily. "Řešili jsme výzdobu a finální podobu cateringu," svěřil Vojtěch Urban. Co se hostiny týče, nakonec jim ji nepřipraví žádný z porotců MasterChefa, kde se dali dohromady. " Ještě jsme je zkusili oslovit, ale neklaplo to, nemají čas ," doplnila Betty Minaříková.

Sami si ale prý rozhodně vařit nebudou, i když zkušenosti s velkými akcemi už mají. Mimo jiné jezdí s kapelou Chinaski po místech jejich koncertů. "Domluvili jsme si to na Slavících s Michalem Malátným (53) a dokonce s námi občas vaří a pomáhá servírovat i bubeník z Chinaski," vyprávěli. "Snažíme se jim podsunout, jestli by nám na svatbě nezahráli, ale máme v záloze i méně slavnou kapelu," prozradil Vojta.

I když pár kvůli nedostatku termínů původně uvažoval, že by uspořádal svatbu v neděli, nakonec padla volba na čtvrtek. "Abychom si pak mohli užít ještě ten víkend," vysvětlovala Betty. Prozradila i to, jak to bude mít s příjmením. V občance už si ho měnila dvakrát, kvůli první svatbě a následujícímu rozvodu. "Ještě nevím, jestli to bude Urban anebo Urbanová, ale Vojtovo příjmení si vezmu určitě, " ujistila nás Betty, která má maraton měnění veškerých dokladů v malíčku. ■