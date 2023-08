Pohádkové natáčení s manželem na Jadranu: Musela jsem se jen opalovat a plavat v bazénu, žertuje Sandra Nováková

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec prozradili, jak probíhalo natáčení na Jadranu Super.cz

Díky natáčení seriálu Na vlnách Jadranu, který vznikal pod režijní taktovkou jejího manžela Vojtěcha Moravce, si herečka Sandra Nováková (41) užila několik měsíců u moře. " Užila si to o to víc, protože její postava už je v druhé sérii mrtvá, takže tam měla jen málo natáčecích dnů. Konkrétně tři, takže já to oddřel a ona si to opravdu užívala ," prozradil Super.cz Vojta.

"Když je ta příležitost a dostanete možnost natáčet dva měsíce v zahraničí, což pro mě byla obrovská zkušenost, protože jsem poprvé režíroval v angličtině a měl jsem celý zahraniční štáb, tak to stojí za to," míní Vojta. Manželé s sebou měli i syna Mikuláše, který ještě nechodil do školy. Prý by to ale zvládli i s doučováním, kdyby tato šance přišla znovu.

A jaký tedy měla Sandra program kromě hlídání syna? "Musela jsem se hodně opalovat, plavat v bazénu, cvičit a večer dělat společnost svému muži," žertovala herečka. "Ne. Já jsem hodně hyperaktivní člověk, takže jsem se domluvila s vedením televize, že budu dělat PR seriálu, takže jsem dělala jednoduchá videa o natáčení. Nelenila jsem tam tak úplně," vysvětlovala.

Sandra během pobytu v Chorvatsku zásobovala i své vlastní sociální sítě videi a snímky v plavkách, mnoha hejtů se ale kupodivu nedočkala. "Vlastně jsem měla jenom hezké reakce, ani nevím, jak se mi to povedlo. S hejty se moc nesetkávám," svěřila. "Já myslím, že je to tím, že po těch hezkých fotkách v plavkách tam dá svoji ušmudlanou verzi a všichni vidí, že to není taková primadona," smál se její manžel.

Aktuálně sice Sandře s Vojtou moře chybí, ale dovolenou neplánují, na to mají příliš mnoho práce. "Letos jsem dělal čtyři seriály, neskutečně se zadařilo. Takže dostříháváme a zároveň připravujeme další. Začali jsme spolu se Sandrou psát osmidílný seriál. Sice už jsme spolu dělali filmy, ale proti nim je to záhul, máme už čtyři sta třicet stránek textu," upřesnil Vojta. ■