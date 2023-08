Čerstvá padesátnice Karla Mráčková: Bývalá rosnička předvedla své tělo u bazénu jen v plavkách

Karla Mráčková Foto: archiv K. Mráčkové

Na obrazovce už se nějakou dobu neobjevuje, i tak si rosničku Karlu Mráčkovou (50) všichni dobře pamatují. Osmnáct let uváděla počasí, poslední roky se však našla v pozici tiskové mluvčí. A je to pár dní, co oslavila své 50. narozeniny.

Křehká blondýnka je maminkou dvou dospělých synů Nikoly a Maxmiliána a nejmladší Karly, která jde do puberty. Nutno říct, že bývalá moderátorka vypadá ale stále fantasticky. Na zahradě u bazénu předvedla v plavkách svou letošní formu a jen těžko uvěřit, že už vkročila do klubu padesátnic. „Škopková. Bazén verze chatrč. Po práci legraci,“ napsala si na sociální síti Karla k fotce v modrých bikinách.

„Ta vaše postava mazec, vy vůbec nestárnete a nepřibíráte, jak to děláte? Jste kočka,“ okomentovala fotku v bikinách jedna ze sledujících. Karle komentář udělal radost a přiznala, že za vším je genetika. „Ženy v rodině mely postavičku, já jsem z nich nejvíc bečka,“ dodala Karla Mráčková, která by před kamerou vypadala stále skvěle, o návratu do televize ale neuvažuje. „Obrazovka mi nechybí. Kdyby mi v dnešní době sociálních sítí chybělo publikum, tak je tady spousta možností. Ale nechám to kolegům a kolegyním,“ řekla Super.cz nedávno. ■