Jana Bernášková předvedla ultra štíhlou postavu. V plánu hubnutí nebylo, únava a stres za poslední rok si vybraly svou daň

Jana Bernášková Super.cz

„Já jsem zhubla, ale ne vědomě, spíš shodou okolností, nemoc, stres a únava. Nechci dávat nějaký recept a stresovat ženy, že takhle člověk může vypadat skvěle,“ svěřila se Super.cz herečka, která v loňském roce přiznala, že trpí také postcovidovým syndromem a rok po prodělání covidu ji stále trápí zdravotní potíže. Navzdory tomu toho letos stihla opravdu mnoho a jak sama přiznala, aktuálně se cítí jako před zhroucením.

„Myslím, že jsem na vrcholu a před kolapsem. Dnes dělám jeden z posledních rozhovorů a pak odjíždím na dovolenou, protože tento rok byl neuvěřitelně nadupaný. Natočili jsme Hasiče, napsala jsem knížku Koloušek, která už je bestseller, natočili jsme film Jak přežít svého muže a ještě horor, bylo toho opravdu strašně moc, takže teď si potřebuji odpočinout,“ prozradila herečka na tiskové konferenci druhé řady seriálu Co ste hasiči, který se brzy objeví na obrazovkách.

„Cvičím, nejsem ale tolik v kondici, za to, že vypadám dobře děkuji, ale je to spíš životním obdobím, které přišlo,“ řekla Jana, která odlétá s rodinou na dovolenou do Španělska, kde konečně vypne. „Aby to tělo vydrželo, měla jsem pocit, že jsem nesmrtelná a vše vydržím, teď musím říct, že už vím, že jsem trochu smrtelná,“ dodala s úsměvem herečka. ■