Mohli jsme se zabít. Houslistka Muzikářová o vlásek unikla fatální bouračce: S třemi dětmi v autě se střetla s valníkem

Markéta Muzikářová Michaela Feuereislová

„Život za práci nestojí, když jde o život,“ svěřila se Markéta Muzikářová, která v pondělí natáčela videoklip s Lucií Vondráčkovou na zámku Zbiroh. Cesta na místo byla ovšem kvůli velkému požáru velmi komplikovaná.

„V autě jsem měla všechny 3 děti, protože mi ráno vybuchlo hlídání. No, natáčení mělo trvat 3 hoďky, nějak to dáme, starší pohlídají mimčo, že... Naivka. Jako na potvoru začala hořet výrobna v Žebráku a kompletně uzavřeli dálnici. Náhodou jsem to chytla těsně, tak jsem to objížděla lesními cestami. A protože už jsem měla zpoždění asi 30 minut, jela jsem "ostře". I s dětmi,“ svěřila se houslistka s tím, že 10 kilometrů před Zbirohem se na cestě zjevil traktor s valníkem.

„Jel cca 20km/h. Brzda. Ale bliká, ať ho předjedu. Já spěchám, už tak kolegové čekají, nepřemýšlím a šlapu na plyn. Pak už to šlo rychle. Vjedu vedle valníku, ten se trochu houpne, strčí do nás, sklopí nám zrcátko, odře dveře a dveřní kliku a pak zastaví, ať ho předjedeme. Na vesnici celkem běžná záležitost, pár šrámů na kastli má každej,“ svěřila se houslistka s tím, že se naštěstí nikomu nic nestalo.

„Jsme v pořádku, spíš jsem z toho byla hodně v šoku a uvědomila si, že žádná práce za to fakt nestojí se nervovat,“ svěřila se Super.cz hudebnice, která si uvědomila, že musí zpomalit. „Došlo mi, že kdybych ucukla volantem, byli jsme ve škarpě, možná na střeše, všechny tři děti pomlácený a natáčení bychom stejně nestihli,“ dodala Muzikářová, která strávila dalších 6 hodin na place na natáčení. „Pomalu mě docházelo, že jsme se mohli zabít. Že při řízení fakt jde o život. A že žádná práce za to nestojí, abych svoje děti někde vystavovala nebezpečí,“ dodala Muzikářová. ■