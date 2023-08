Monika Binias o vztahu i intimnostech s mladším sportovcem: Manžel je velmi vyzrálý, já mám extrémně mladou povahu

Monika Binias odtajnila soukromí. Vztah s mladším manželem si nemůže vynachválit. Foto: Instagram M. Binias / se souhlasem

„Bylo to krásné, ale hlavně ta spontánnost. Po Česku se mi stýská víc než manželovi, takže to bylo krásné překvapení, že sem pojedeme a uděláme si vše podle sebe. Navštívili jsme luxusní resorty s wellnessem, což mě potěšilo. Tam jsme totiž před třemi lety také zahájili naši svatební cestu a je to naše srdcovka,“ svěřila se Monika Binias pro Super.cz.

Mezi Monikou a Petrem je pětadvacetiletý věkový rozdíl. Ten ale manželé nepociťují. V tomto případě platí, že je věk pouze číslo.

„Můj muž je opravdu velmi vyzrálý a já jsem ten ztřeštěnec (smích). My ten věkový rozdíl vůbec nevnímáme, jenom při věcech, které jdou do minulosti, jako je nějaký film. Je to asi mou extrémně mladou povahou,“ prozradila Monika, které život vedle mladšího sportovce velmi vyhovuje.

„Je to takový ten sportovní a střízlivý duch, muž není zklamaný, pesimistický, pořád ho něco nebolí, protože nevím, jak v cizině, ale muži v Česku jsou kolem padesáti v podstatě nesnesitelní, pořád je něco bolí, přestávají o sebe dbát a jsou zklamaní životem. Dítě jo, ale svatbu ne. Těmito nesmysly mě muži také dřív zásobili a já jsem byla do vteřiny během schůzky pryč. Mladší muži také mají chuť dobývat, jít do věcí naplno a po sexuální stránce jsou to nebe a dudy. To si nebudeme říkat, ženy kolem padesátky takhle ufňukané a nemožné nejsou,“ řekla známá blondýnka, která žije s partnerem v Německu.

Sama Monika vidí také několik výhod na tom, když má muž vedle sebe starší partnerku. „Ví, co chce. Má srovnané myšlenky, přehled, umí vařit, zorganizovat domácnost. Nenadává, že muž musí dělat stejné věci, to jsou feministické nesmysly, které vedou k tomu, že se chlapi nechtějí ženit, protože ta žena neumí vytvořit domov. Já to neřeším, manžel kvůli hokeji víc pracuje a já ten domov dělám ráda. Jsem ráda, když mi s něčím pomůže, ale myslím si, že příroda to za ty roky uměla zařídit a dělá logické věci. Petrovi se na mně také líbí, že o sebe pečuji a nechám si na sobě záležet,“ vysvětlila Monika, která má radost také z faktu, že si Petra Biniase velmi oblíbili i její rodiče.

Pokud jde o společné potomky, tam této kapitole nechávají manželé volný průběh. „Pro manžela není prioritou mít děti. Žena je od určitého věku chce, ale my to nehrotíme a je rád. Představuje si ten život jinak,“ dodala Monika Binias. ■