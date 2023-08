Stříbrný olympijský medailista je na parketu nezmar: Udolá mě, směje se tanečnice ze StarDance

Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková Super.cz

„Nejvíc mě překvapilo, že mě to dost baví. Já jsem tedy čekal, že mě to bavit bude, ale že až tak, to bych neřekl,“ svěřil se Super.cz Hradilek s tím, že k tomu, kývnout na nabídku do StarDance, dospěl společně s rodinou.

„Pohyb jako pohyb, myslím, že k tomu vztah mám. Ať už je to tanec nebo tanec na vodě. K tomu jsem dospěl nejenom já, ale i mé okolí,“ prozradil Vávra s tím, že nadšená byla i jeho žena Lucie. „Ta měla poslední slovo, takže určitě musela být nadšená,“ řekl Hradilek s úsměvem.

Se svou tanečnicí si rozumí a už se znají také se svými rodinami. „Už jsme se seznámili, byla jsem se podívat v Troji, když měl Vávra závody, a byla tam Lucka s holkami (dcerami - pozn. red.). Bylo to super,“ prozradila nám Kateřina.

Tréninky s kajakářem si nemůže vynachválit. „Je boží, má neskutečný zápřah, z toho parketu nesleze. Říkala jsem, že on udolá mě, ne já jeho, furt trénuje,“ je spokojená Bartuněk Hrstková.

Jedinou brzdou na tanečním parketu je pro Vavřince zatím taneční obuv s podpatky. „Mám dva páry, ten na latinské tance mě tlačí hodně, boty mají 4,5centimetrový podpatek, a to mi fakt nesedí. Už jsem byl na fyzioterapii srovnat si palečky. Ale pokud v nich nebudu chodit nikde jinde než na parketu, tak to asi zvládnu,“ dodal Hradilek. ■