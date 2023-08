Paris Hilton je s manželem a synem na Maui, jen pár kilometrů od zničujících požárů. Dočkala se hejtů i pochvaly

Paris a Carter byli samý úsměv. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Paris Hilton (42) si se svým manželem a malým synkem vyjela na dovolenou na Havaj, kde se místní lidé potýkají s nejhoršími požáry za posledních sto let. Na fotkách rodinka vypadá šťastně, všechno prý ale není úplně černobílé.

Paris s manželem Carterem Reumem ještě snad nestihla na sociální síti sdílet všechny fotografie z romantické dovolené v Řecku a už je zase u moře. Tentokrát je ale její výlet velmi rozporuplný. Rodina se totiž rozhodla jet na dovolenou na Maui, kde vypukly velmi zničující požáry. Resort, ve kterém se nacházeli, je jen necelých padesát kilometrů od nejpostiženější oblasti. Obrázky Paris a Cartera na pláži s úsměvy od ucha k uchu tak nadzdvihly ze židle spoustu lidí, kteří je na sociálních sítích hojně kritizují.

Podle jiných zahraničních zdrojů se ale Paris na ostrově měla zapojit do pomoci místním lidem. Na Maui prý cestuje už od svého narození, má tam mnoho přátel a je to pro ni druhý domov. „V Lahaině vyhořela restaurace jejího strýce, a tak se rozhodli zkrátit si cestu, odjet za rodinou a pomoci, kde se dalo. Když dorazili, shromáždili zásoby, které pak darovali místním útulkům a lidem v nouzi, a tak významně pomohli,“ řekl zdroj z okolí páru Fox News. Snad se tak manželům podaří očistit svá jména poté, co je někteří lidé na sociálních sítích nazvali hodně hanlivými slovy. ■