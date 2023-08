Jen růžová to může být: Rozverná Rita Ora provokovala v bikinách. Vnady se jí draly ven

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (32) se ráda obléká do odvážných společenských šatů, ve kterých vždy budí velkou pozornost. Sekne jí to ovšem i v plavkách. Fotografové ji zvěčnili, jak si užívá sluníčka na pláži.

Konkrétně si vybrala dovolenkovou destinaci na španělském ostrově Ibiza. Zpěvačka zvolila růžovou barvu bikin, které byly značně úsporné. Horní díl plavek byl příliš malý na to, aby zakryl zpěvaččiny vnady v celé jejich kráse, a tak měli fotografové doslova žně.

Půvabná zpěvačka byla viditelně dobře naladěna a na své tváři vykouzlila i rozverný úsměv. Pár slov také prohodila se svými přáteli, kteří ji na pláž doprovázeli.

Rita Ora teprve nedávno zveřejnila záběry ze své tajné svatby s režisérem a hercem Taikou Waititim (47). Veselka se konala loni v jejich losangeleském domě a šlo o velmi komorní záležitost.

Záběry Rita zveřejnila v den prvního výročí svatby, kdy také prozradila, že to byla ona, kdo partnera požádal o ruku, a to během výletu do Palm Springs. ■