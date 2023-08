Nicole Scherzinger předvedla v plavkách svoji luxusní postavu. Od lidí se ale místo obdivu spustila lavina hejtů

Nicole Scherzinger to tentokrát za fotky v plavkách schytala. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka, tanečnice a členka skupiny Pussycat Dolls až do pondělka nemohla být šťastnější. Nedávno se zasnoubila s ragbistou Thomem Evansem (38), a to na pláži na její rodné Havaji.

A právě ta se ovšem bohužel stala předmětem zloby mnoha jejích sledujících. Zpěvačka totiž na sociální síti sdílela sérii snímků z Řecka, na kterých pózuje v luxusních bílých plavkách. A přesto, že Nicole vypadá skvěle a na jejím těle není sebemenší chybička, chvály se téměř nedočkala. Lidem totiž připadá velmi necitlivé, že si Nicole přidává pózovačky v plavkách v době, kdy Havaj čelí nejtragičtějším požárům za posledních sto let.

„Myslím, že je to trochu necitlivé, když si uvědomím, co se děje ve vaší zemi,“ napsala například jedna sledující. „Maui je v plamenech a ty si tady polonahá žiješ svůj úžasný život... ok,“ napsal další. „Tohle je špatná volba kvůli tomu, co se děje na Maui. Teď to není o nikom v bikinách, kdo miluje svůj život,“ přidává se třetí a takových komentů se najde celá řada. Jsou ale i tací, kteří Nicole obhajují s tím, že fotky z Řecka jsou už starší a že zpěvačka se určitě stará i o to, co se děje v její domovině. „Myslím, že Nicole udělala pro Maui víc než vy všichni ostatní dohromady,“ píše jedna z fanynek. Tak snad lidé umělkyni, která před třemi dny na sociální síti prosila o podporu pro požáry ničené Maui, brzy odpustí. ■