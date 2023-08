Vítěz Superstar o obrovské kariérní příležitosti i razantní proměna Radky Pavlovčinové: Vlasy střihla na ježka

Radka a Adam Pavlovčinovi mají pořádně nabitý diář. Super.cz

„Celý festival navštíví kolem 375 lidí. Budou tam hvězdy jako Billie Eilish, Imagine Dragons nebo Lorde. Sice nestihnu všechny, protože tam budu jen tři dny, ale už mám v diáři spousty jmen, které musím stihnout. Beru to jako obrovskou příležitost, dostat se k novému publiku. Mám z toho velkou radost,“ svěřil se Adam pro Super.cz ještě před odjezdem do Maďarska, kde se festival koná.

Radka Pavlovčinová také objíždí letní festivaly, a to jako vokalistka zpěvačky Ewy Farne.

„Snažím se i trošku odpočívat a užívat si léta. Samozřejmě jezdíme každý víkend festivaly s Ewou Farnou a od září mě čeká divadelní sezóna,“ svěřila se Radka, která nedávno také radikálně změnila účes. Své delší černé vlasy šmikla „na ježka“.

„Krátké vlasy jsem nosila většinu svého života, což mi Adam potvrdí. Posledních pár let jsem si pěstovala dlouhé vlasy a letos v létě to přišlo. Řekla jsem si, že to shodím a dám se k sobě, blíž do té přirozenosti. Musím říct, že mě to hodně baví, mám na to i krásné ohlasy. Zvykám si, zatím se ráno budím s vlasy nahoru, ale cítím se fantasticky,“ dodala s úsměvem. ■