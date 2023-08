Kamaráda zachránil před gestapem, kolegovi odloudil manželku. Jiří Adamíra byl Beran jako Casanova

Jiří Adamíra Foto: ČTK / Oldřich Škácha

Bylo to někdy v druhé polovině 70. let, rozhodně ale na 1. máje. Parta gymnazistů z Letné zdrhla z průvodu, kde měli povinně jásat u příležitosti Svátku práce. Zašili se v lobby hotelu Intercontinental, aby je zaručeně nikdo z pedagogických dohližitelů nevyhmátl. Drahé, ale diskrétní, říkali si. Ale kdo to nesedí u vedlejšího stolku?! Jiří Adamíra (✝67) s Hanou Maciuchovou (✝75)! Tak oni spolu fakt něco mají…