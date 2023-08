Proč „tohle“ musím spatřit hned po ránu? Vdova po Miloši Formanovi šla do plavek, reagují Holubová, Brodská i Pořízková

Martina Formanová Foto: Archiv M. Formanové

Vdova po Miloši Formanovi (✝86), spisovatelka a bývalá modelka, stále žije v Americe, přesun do Česka ale nevylučuje. Zatím se ovšem jedná spíše o hudbu budoucnosti, i když na návštěvu ráda dorazí, stejně jako například letos v dubnu. S Českem je ostatně spojena i díky práci. V současné době píše seriál o mezilidských vztazích, jehož středobodem je abiturientský sraz. Nedávno se svěřila s tím, že už má hotových pět epizod. Martina se také ráda setkává se svými přáteli a cvičí pilates, což udržuje její postavu fit.

A právě díky cvičení se může ukázat v plavkách. Nová fotka u bazénu v modrých bikinách evokuje letní pohodu. „Když je všechno řečeno a uděláno. Nejsem si jistá, jak se to týká tohoto obrázku, ale to je jedno. Já u bazénu, lidičky. Užívejte si léto, když trvá,“ napsala Martina k fotce, která se okamžitě setkala s nadšením sledujících. „Proč „tohle“ musím spatřit hned po ránu?“ napsala ke snímku Eva Holubová. „Perfektní bikiny pro focení u bazénu,“ připsala Pavlína Pořízková. „Jsi nádherná,“ dodala také Tereza Brodská. Je vidět, že cvičení se spisovatelce opravdu vyplácí, a to i když nedávno přiznala, že se v jídle úplně neuhlídá.

Přestože Martina vypadá skvěle, vážný vztah v jejím životě nejspíš není. Miloš Forman sice navždy odešel už před pěti lety, podle spisovatelky je ale velmi těžké najít si někoho, s kým by ji bavilo trvalé soužití. ■