Britney Spears sdílela, jak se během noci naučila pole dance. S tyčí dělá lascivní věci jen v titěrných bikinách

Britney Spears Profimedia.cz

Britney nedbá rad ani svých skalních fanoušků, aby ubrala na lascivnosti, a zřejmě neřeší ani to, že se za ni údajně stydí její synové Sean (17) a Jayden (16), kteří jsou v péči otce Kevina Federlina. S podobným vystoupením by to rovnou mohla zkusit v kterémkoli strip baru.

„Tuhle tyč jsem dostala před dvěma dny a včera večer jsem na ní byla poprvé,“ pochlubila se Britney, jak rychle se s tyčí ‚sžila‘. Příspěvek během dvanácti hodin od uveřejnění získal na 480 tisíc lajků.

Zpěvačka na videu tančí obklopena několika zrcadly pouze v minimalistických bikinách, rukavicích s leopardím vzorem a černých kozačkách. Volba jejího ‚oblečení‘ jistě nebyla náhodná. Spears totiž tančí na kontroverzní píseň Closer z roku 1994 od rockové skupiny Nine Inch Nails, kde se mimochodem zpívá: „I want to f**k you like an animal.“ (Chci tě oj*t jako zvíře). ■