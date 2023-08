Je to balzám, je to láska. Zpěvačka Anna K se rozpovídala o svém partnerovi, který ji dělá šťastnou více než 26 let

Anna K a Tomáš Vartecký Profimedia.cz

Nedávno se zpěvačka rozhodla poodhalit soukromí tak jako nikdy předtím a s Tomášem nazpívala zamilovaný duet, ve kterém ukázala, jak moc to mezi partnery i po letech jiskří. Nyní píseň, která chytla za srdce všechny fanoušky, získala vizuální podobu, tedy svůj klip.

„Skladba oslavuje sílu naší lásky, která nám pomáhá překonávat překážky na společné cestě už řadu let. Údolí včel je moje naprosto milovaná věc, je to balzám, je to útočiště, je to láska, jsou to léta vzletů i pádů, je to prostě síla. Pojetí videoklipu vychází z emoce, které v režisérovi Ondřeji Kudynovi písnička vzbudila, a námět, který mi poslal, mě moc bavil. Píseň tak získává v dětském světě další milý rozměr,“ svěřila se Anna K.

Zpěvačka navíc letos zažívá opravdu mimořádný rok. Kromě koncertování a příprav nového alba padne také první klapka dokumentu o jejím životě. Děje se tak u příležitosti výročí 30 let, kdy vstoupila se svým debutem Já nezapomínám na českou hudební scénu. ■