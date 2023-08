O 60 kilo lehčí Charlotte Štiková se odvázala v sexy outfitu: S fanoušky sdílela pořádně svůdné video

Charlotte Štiková ukázala svou štíhlou figuru. Takhle provokuje své sledující.

S přebytečnými kily nakonec dokázala zatočit a zhubla neuvěřitelných šedesát kilogramů.

„Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená. Už jsem nechtěla ztrácet své mládí v tak šíleném těle. Člověk se pořád schovává a už jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Vyčerpával mě každý pohyb,“ svěřila se nedávno mladší sestra Ornelly Koktové pro Super.cz.

To, že se ve svém těle cítí konečně perfektně, je znát i na jejích příspěvcích, které sdílí na instagramovém účtu.

Tentokrát s fanoušky sdílela video, které zaznamenala, když dělala svůdné pózy před zrcadlem. Na sobě má sexy černý outfit s výstřihem a jako obuv zvolila kožené kozačky. Podívejte se, jak to Charlotte Štikové sekne. ■