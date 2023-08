Diana Kobzanová se po odmlce ozvala fanouškům: Bývalá průšvihářka a pařmenka ukázala několikaměsíční dceru

Diana Kobzanová sdílela snímek ze soukromí. Fanouškům prý na sociálních sítích velmi chybí. Profimedia.cz

Je to už nějaká doba, co se bývalá modelka a moderátorka Diana Kobzanová (41) stáhla nejen ze světa showbyznysu, ale také ze sociálních sítí, kde jen velmi zřídka sdílí nějaký ten snímek ze soukromí.

Známá blondýnka se dnes věnuje zejména své rodině. Před několika měsíci přivedla na svět svou třetí dceru Nelly, která má dvě starší sestřičky Ellu a Lily. Dcery vychovává se svým manželem, hokejistou Michaelem Frolíkem.

Diana Kobzanová sdílela poslední příspěvky v březnu, kdy přivedla na svět svou dceru. Tento příspěvek ale později smazala a na svůj instagramový účet přidala po několika měsících další fotografii. Tu zveřejnila dle svých slov jen proto, aby udělala radost svému kamarádovi.

„Ahoj! Jen abych udělala radost kamarádovi, který se o mě staral v Praze. Jedinej pupínek a žilka, NIC! Frolda říká, že to je normální, nemít beďary, když mi táhne na 50. A to dole je naše Nelly. Jinak doufám, že se tady máte v tom blázinci dobře! My se máme skvěle – veřejně off-line,“ uvedla Diana ke snímku se svou maličkou dcerou.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevilo několik komentářů, dle kterých je znát, že Diana svým věrným fanouškům na sociálních sítích chybí.

„Hrozně moc mi chybíte na IG, vaše názory a humor jsou top. Ale chápu to. Užívejte si rodinku a mějte se krásně,“ napsala jedna z obdivovatelek.

„Buďte šťastná, že jste off-line,“ podotkla další.

„Moc vám to sluší, a i já se přidávám k názoru ostatních. Chybíte tu, váš nadhled, upřímnost, přirozená krása. Mějte se moc pěkně,“ dodala fanynka. ■