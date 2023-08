Syn Agáty Hanychové s rodinou na Bali. Na dovolené si s Kryšpínem užívá i Dana Batulková a sestra Jakuba Prachaře

Dana Batulková a Mariana Prachařová s Kryšpínem na Bali Foto: archiv M. Prachařové

V době, kdy Agáta začala žít s Jakubem Prachařem (39), byl Kryšpín ještě malý kluk, byl mu teprve jeden rok, ale s Jakubem si vytvořil krásný vztah. Jako svého vnuka ho ostatně bere i Batulková a coby synovce Prachařová. A jak je vidět, krásný vztah spolu mají i poté, co se Agáta a Jakub Prachař dávno rozvedli.

Mariana Prachařová se s fanoušky podělila o společnou fotku s maminkou a Kryšpínem. K popisku rodina pak přidala srdíčko. „Párkrát se mě tu ptali, jestli je to můj brácha a dokonce jsem dostala kompliment, že vypadám na osmnáct. Holt mladá teta. A tohohle našeho blonďáka miluju,“ neskrývala lásku ke svému synovci Mariana, která se ihned dočkala pochvalných reakcí.

„Smekám, že jste si uchovaly s maminkou tak hezký vztah s Kryšpínem,“ zaznělo v jednom z komentářů. „Z vás by si mělo dost rodin vzít příklad,“ přidal se další. „Super, že máte rádi Kryšpína, jako super je to, že vám ho Agáta vůbec půjčila, ať je to jak je to, takhle by to mělo být,“ chválil jeden z mnoha komentářů. Jak je vidět, rodinné vazby nebyly rozchodem Agáty a Jakuba narušeny. ■