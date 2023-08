Diváci jí nemohli přijít na jméno. Půvabná herečka Zoubková vyfoukla roli slavné kolegyni, protekci měla od partnera

Miluše Zoubková a Stanislav Neumann si spolu zahráli ve filmu Padělek. Česká televize

Byla to velmi pohledná herečka, přesto ji film opomíjel. Miluše Zoubková (7. 7. 1923-30. 5. 2005), která si během kariéry zahrála v pouhých 13 celovečerních a dvou televizních filmech, se do divácké paměti přesto stačila zapsat jako titulní hrdinka historické komedie Alena (1947).

Došlo k tomu záhy poté, co se objevila v epizodní roli filmu Jan Roháč z Dubé (1947). Alena byla také jedinou hlavní filmovou postavou Zoubkové. Pamatujete? Naoko cudná a zdánlivě počestná manželka žárlivého platnéřského mistra Tomáše svede nakonec samotného ďábla! „Můru pelešivou“ (jak by řekla Kelišová ze Slunce, seno…) ztvárnila tato půvabná herečka na výbornou, spousta diváků jí ale přesto nemohla přijít na jméno.

Původně do ní měla být totiž obsazena Vlasta Fabianová (✝78) a to byla opravdu hvězda první velikosti. Jenže režisér snímku Miroslav Cikán (✝65) dostal příkaz „shora“, kterému nešlo nevyhovět. Zoubková byla totiž přítelkyní mocného muže z vlády a krátce po natáčení se stala jeho manželkou.

Třicet let na jedné scéně

Ve své podstatě protekci nepotřebovala, protože talent určitě měla. Absolvovala brněnskou Státní konzervatoř, a ještě za okupace stihla projít Středočeskou činohrou ředitele Josefa Burdy a olomouckým Českým divadlem. Po válce přešla definitivně do Prahy, nejdřív do Divadla na Vinohradech, odsud do Burianova D 34, a nakonec do Městských divadel pražských. Zde působila v letech 1958–1986 a poté hostovala ještě dva roky. Po roce 1989 se ale stáhla do ústraní a o jejím dalším životě věděli už jen její nejbližší.

Díky svému atraktivnímu zjevu vytvářela na divadle zpočátku mladé a milovnické úlohy, později se přehrála do menších charakterních postav. Výrazný byl její oválný obličej s vysokým čelem i zvláštní měkký hlasový projev. Na divadelních prknech ztvárnila celou plejádu postav domácího i světového repertoáru – v inscenaci Macbeth si zahrála Čarodějnici, v Babičce Komtesu Hortensii, v Žebrácké opeře Dolly, v Evženu Oněginovi Dámu v černém atd. Těch rolí byla celá řada.

U filmu neprorazila

Jak již bylo řečeno výše, film k ní byl skoupý, i když působila v Praze. Ve 40. a 50. letech ještě Miluše Zoubková sehrála Evu Bervidovou v dramatu Žízeň (1949) či Kláru v dalším dramatu Padělek (1957). V obou případech šlo o epizodní úlohy. V pohádce Jak se Franta naučil bát (1959) si s chutí střihla roli mlynářky, poté se objevovala před kamerou pouze sporadicky.

Šlo například o filmy Na laně (1963), Flám (1966), Causa králík (1979), Hadí jed (1981). V historické komedii Slasti Otce vlasti (1969) dostala poněkud větší úlohu dámy ze suity mladé princezny Blanky z Valois, kterou hrála Daniela Kolářová (76). Zoubková se objevila také ve třech seriálech normalizační éry – Nejmladší z rodu Hamrů (1975), Velitel (1981) a Dynastie Nováků (1982). Jejím posledním filmovým počinem byla menší rolička v Renčově snímku Válka barev (1995).

Od Nadace Život umělce obdržela Zoubková v roce 1997 Cenu Senior Prix. Ze soukromí této herečky není známo nic, pouze to, že byla provdána jako Miluše Sosnarová. Herečka zemřela v zapomenutí v roce 2005. Přesné datum jejího úmrtí se veřejnost dozvěděla až po sedmi letech. ■