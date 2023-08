Nečekané komplikace. Natálie Kočendová deset dní po plastice prsou zkolabovala

Natálie Kočendová měla krušné ráno. Foto: Se souhlasem N. Kočendové

"Měla jsem krušnější ráno. Chtěla jsem si vyměnit pooperační podprsenku. Zničehonic jsem měla černo a omdlela jsem. Už je mi lépe," prozradila Super.cz Kočendová, která věří, že to byla jen náhlá indispozice. "Mám teď pracovně nabitý týden, snad bude vše ok," dodala modelka s tím, že má nízký tlak a má problém do sebe dostat jídlo. Jinak už je prý ale v pořádku.

S výsledkem operace je ale velmi spokojená. Vnady si nechala zmenšit téměř o polovinu. "Dlouhodobě jsem měla problémy se zády. Na zvětšení prsou jsem byla čtyři roky zpět a v tu dobu jsem měla o nějakých patnáct až dvacet kilo víc. Na mou postavu byla takto velká prsa zátěž. Přišlo mi, že už je to moc," dodala Kočendová. ■