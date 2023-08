Jeden rok od utajené svatby: Zpěvačka Debbi oslavila s manželem první výročí „originálním“ způsobem

Debbi Foto: Super.cz/archiv Debbi

Už je to rok, co se zpěvačka Debbi (30) stala vdanou paní. Svatbu tehdy propálila její kamarádka, zpěvačka Marta Jandová (49), která byla jedním z hostů a fotkami se pochlubila na Facebooku a Instagramu.

„Před rokem touhle dobou jsme tančili na naší svatbě. Uteklo to jako voda. První výročí a čtvrtý rok spolu. Řekli jsme si, že to oslavíme tím, že budeme spolu. Originální. Od chvíle, kdy jsme se poznali, jsme spolu nestrávili tak dva dny max. Najít člověka, kterému věříte, ctíte ho, milujete, smějete se, debatujete, prostě nejlepšího kámoše na život a na smrt, se povede stěží jednou za život. Nám se to splnilo. Jsme za to vděčni. Díky všem, kdo jsou s námi a berou nás takový, jaký jsme! Těšíme se na dalších aspoň 50 výročí,“ napsala zpěvačka.

Debbi je svému muži dodnes vděčná, že žádost o její ruku nevypadala jako z hollywoodského dojáku. „Bylo to krásný, romantický a naštěstí jen ve dvou. Jsem ráda, že mého muže nenapadla taková ta šílená věc, že by mě požádal v nějaké restauraci před lidmi. To nevím, co bych dělala, asi bych ho hnala. Za mě to takhle bylo dokonalý,“ svěřila se po svatbě Super.cz. ■