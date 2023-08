Jeden pes zemřel, dva jsou na pokraji života. Lucie Šilhánová zachraňuje štěňata v Tunisu. Její slova vám vženou slzy do očí

Lucie Šilhánová Michaela Feuereislová

Moderátorka Lucie Šilhánová se rozhodla zachránit smečku psí rodinky, kterou našla v Tunisku na pláži. To ale netušila, jak moc těžké to bude. Už dostat psy do České republiky je velmi náročné, především proto, že Tunis se nenachází v Evropské unii.