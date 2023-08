Nic roztomilejšího už tenhle víkend neuvidíte. Agáta Hanychová ukázala dceru Rozárku a lidé se mohou zbláznit

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

Agáta stále tráví léto ve španělské Marbelle a lepší společnost si nemůže přát. Věrnou společnicí je jí malá dcerka Rozárka, která je skutečně šťastným dítětem, což své mamince dává najevo sladkými úsměvy. Právě ty sdílela Agáta se svými sledujícími. Rozárka už u moře chytila krásnou barvu a v kytičkovaném oblečku je skutečně velmi roztomilá. Toho si samozřejmě všimli i Agátini fanoušci. „Kouzelná, usměvavá, tatínkova holčička,“ píše jedna. Róza je kouzelná a šťastná holčina, která má úžasné rodiče," píše jiná.

Fanoušci si ale také čím dál více všímají podoby s Jaromírem Soukupem (54). „Ten ji nezapře, celý taťka,“ ozývá se v komentářích. „Soukupka,“ nazvala holčičku jiná. A vynadívat se na ni určitě nemůže ani sama Agáta, která nedávno v příspěvku s dvěma svými holčičkami připsala, že loni by se představě takové situace, tedy dalšího přírůstku do rodiny, zasmála. Člověk ale míní...a Agáta je určitě velmi ráda za to, jak nakonec všechno dopadlo. ■