Tohle je důkaz, že Bůh stvořil Evu. Moderátorka Perkausová rozvášnila fanoušky fotkami z fitka

Eva Perkausová Foto: se souhlasem E. Perkausové

Moderátorka Hlavních zpráv na Primě Eva Perkausová (29) je osm měsíců po porodu ve formě a váhu má dokonce nižší než před otěhotněním. „Dostala jsem se do formy za krátkou dobu. Sama jsem to nečekala. Lítám kolem miminka, to je asi hlavní recept," řekla nedávno Super.cz moderátorka.