Popálená Týnuš Třešničková ukázala tělo v plavkách. Předvedla luxusní zadeček

Týnuš Třešničková Foto: archiv T. Třešničkové

"Vždy jsem snila o tom podívat se na Maledivy a dnes se to konečně plní. Asi nikdy jsem nebyla na tak kouzelném místě,“ prozradila Třešničková. Fanoušky samozřejmě nadchlo také blankytně modré moře, ale to, co je zajímalo mnohem víc, bylo Týnuš sexy pozadí, které ukázala v celé jeho kráse.

„Nádherný nebe, to je barev… ale stejně ti koukám jen na zadek," napsal jeden z fanoušků. Obdivné zprávy napsaly desítky dalších. "Co bych dala za takovou postavu, a hlavně ten zadek," napsaly pochvalné zprávy i ženy.

Plavky odhalily i popálené tělo influencerky. V roce 2018 při barmanské show v turecké restauraci došlo k nehodě a Třešničková utrpěla vážné popáleniny, se kterými se dlouho léčila. ■