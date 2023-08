Bez pohybu by ze mě byla hodně rychle bába. Alice Bendová musí denně naběhat 7 km, aby si udržela sexy křivky

Alice Bendová Foto: Super.cz/Se souhlasem Alice Bendové

„Ano, běhám, skoro každý den nebo obden, aby si ty moje svaly, úpony a šlachy odfrkly. Běhám 5-7 km. Jinak to prostě nejde. Bez pohybu by ze mě byla hodně rychle bába. Samozřejmě, že se přemlouvám, nechce se mi. NIKDY. A stejně tak to mám s jídlem, který miluji. Přemlouvám se, abych ho nevdechla. Miluji všechno, sladký, slaný, kyselý, ale už to prostě nejde. Přechod klepe na dveře a když bych se zastavila právě teď, tak mě za rok nikdo nepozná,“ svěřila se Alice.

Se snoubencem Michalem jsou navíc často na Tenerife, které považují za svůj druhý domov. I proto se herečka musí cítit dobře, jelikož bikiny vynáší daleko častěji, než kdyby žila pouze v Praze. „Jak jsem dřív měla postavu zadarmo, mohla jsem jíst všechno, tak to už dnes neplatí. Musela jsem dokonce začít používat i kvalitní kosmetiku a bez faktoru nevylezu na sluníčko a musím se protahovat (hodně) každý den, jinak jsem tuhá jako stará kráva,“ doplnila se smíchem Alice Bendová. ■