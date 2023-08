Před dvěma roky bojovala sestra Jakuba Prachaře s poruchou příjmu potravy! Takhle teď vypadá v plavkách

Mariana Prachařová Foto: Archiv M. Prachařové

Mariana Prachařová (29) odletěla na měsíc do exotiky. Zatímco si letní prázdniny většina lidí užívá u moře v Evropě, Mariana vyrazila do Indonésie, konkrétně na Bali. Na dovolenou odjela se svojí maminkou Danou Batulkovou.

"Na své poměry jsem si sbalila málo věcí, řekla jsem si, že budu stejně nosit pár věcí pořád dokola, můžu si to kdykoli přeprat," prozradila před odletem Mariana. Bali bylo prý dlouho její vysněnou destinací. "Tolik let jsem sem chtěla a konečně se to splnilo," usmívá se.

Na Bali cestuje, medituje, zažila dokonce očistný rituál. "Projdete si tam rituálem, meditujete, modlíte se, přemýšlíte si nad věcmi, co vás trápí, přejete si, přivoláváte si věci do života, pak se vykřičíte do vodopádu, pijete z pramenů, očišťujete se od věcí a na konci dostanete požehnání barvou na čelo, rýži, dostanete náramek na ochranu," prozrazuje.

Mariana si užívá i moře a předvedla tělo v bikinách. V minulosti bojovala s poruchou příjmu potravy. Nyní se už cítí mnohem lépe. "Veřejně říkám, že v rámci zdraví chci začít jíst bez výčitek a nestarat se o to, co si budou říkat lidi okolo. Doufám, že zas brzo najdu ten balanc a k tomuhle postu se za chvíli vrátím o několik kilo těžší a spokojenější," řekla v roce 2020 sestra Jakuba Prachaře. ■