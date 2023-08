Simona Krainová vyhlásila válku haterům: Lidé jí to hned vrátili, padla slova o závisti a o chudácích

Simona Krainová se pustila do lidí, kteří ji kritizují Michaela Feuereislová

Modelka Simona Krainová (50) často musí čelit předsudkům a názorům některých lidí, kteří jí píší, že po padesátce by se měla chovat jinak. Simona nyní otevřeně promluvila o tom, jak to vidí ona. Vše totiž vyvolalo video a fotky se sestrou Yvonou, kde jsou obě velmi spoře oděné. Simona má na sobě džíny a vrchní díl plavek, její sestra bikiny a riflové kraťasy. „Máme kolem sebe dvě skupiny lidí. Tu, ve které vzbuzujeme posměch a kritiku pro náš neposedný a dle nich jednoduchý a sebestředný styl života, pro náš vzhled, pro náš věk, pro naše úhly pohledu. Tu skupinu, která si za ten svůj životní styl vybrala výmluvy, pomluvy, lenost bez sebevědomí, skrytou depresi a z mindráků chrlí kolem snahu srazit to naše a utvrzovat ostatní, že život je o lásce procházející žaludkem a hluboký pohled dovnitř. Mnohdy jde o sakra hluboký! Někdy tak hluboko ani nikdo nedohlédne. A to bez urážky!“ rozepsala se modelka.

„A pak tu, která nás bere jako výzvu z té první se hezky rychle dostat ven. Tu, která už teď to sebevědomí má a ví, že to zase tak jednoduché a sebestředné ani hloupé není! Že láska k sobě, nikoliv k jídlu a nic nedělání je ta, která je opravdu v životě udělá šťastnými! Že všechny mýty jdou porazit a hranice posunout, když máte motivaci. A to kdekoliv a kdykoliv. Ve světě slávy i v tom zcela obyčejném! V 50 i v 55! S naprostým sebevědomím si my dvě teď plácneme a s úsměvem podáme ruku těm, kteří tu motivaci vidí v nás! Porazily jsme mýty o životním stylu a posunuli hranice času. Jsme v mnohém návod pro vás! A o to tu jde,“ doplnila.

To ale zvedlo ze židle další lidi. Podle nich totiž Simona dělá právě to, co někteří, tedy kritizuje. „Nemůžu souhlasit. To, že Vás někdo kritizuje nebo s Vámi nesouhlasí, z něj vždy nedělá nesebevědomého, závistivého chudáka. Prostě má třeba jen jiný pohled na život, jeho priority, cokoli jiného,“ napsala jí jedna ze sledujících a další se přidala. „Ach, ty soudy. Nesuďte jiné, nevíte, čím si prochází,“ doplnila další sledující. ■