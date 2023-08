Rozvádějícího se Kevina Costnera uhranula Taylor Swift. Že by se chtěl stát jejím „osobním strážcem“?

Kevina Costnera okouzlila oblíbená zpěvačka. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kevin Costner (68) je právě uprostřed rozvodové bitvy s matkou svých tří dětí Christine Baumgartner (49). Se svou dcerou navštívil koncert zpěvačky Taylor Swift a na sociální síti na ni poté pěl samou chválu. Že by se snad snažil nezadanou umělkyni okouzlit?

Herec byl až donedávna alespoň pro zraky veřejnosti šťastně ženatý a ve svém luxusním domě vedl spokojený život. V květnu se ale objevily překvapivé zprávy o tom, že jeho manželka podala žádost o rozvod. A začala veřejná rozvodová bitva. Christine se nechtěla vystěhovat z rodinného sídla, soud kromě toho řešil i to, kolik bude od Kevina dostávat peněz. Není divu, že tak herec chce alespoň občas zapomenout na to, co se děje doma a vyrazit se pobavit. Taková příležitost se mu naskytla v podobě koncertu Taylor Swift, kam vyrazil se svou dcerou.

Kevin Costner později sdílel videa ze show a nad umem zpěvačky se rozplýval. "Moje videa jsou rozmazaná, ale skvěle jsem si to s dcerou užil na show Taylor Swift. Byl jsem naprosto ohromen, když jsem sledoval, jak její umění spojuje tolik lidí. Měl jsem skvělý výhled na její kapelu a dobře jsem se bavil. Inspirující noc. Oficiálně jsem Swiftie!“ napsal k příspěvku herec, kterého také baví muzika, a dokonce má svou vlastní kapelu. Jestli se mu skutečně líbil jen koncert, nebo také sama zpěvačka, která je momentálně nezadaná, je otázkou. Díky medializaci je ale jasné, že se k ní hercovo vyznání dostane a třeba ho v budoucnu pozve na některý ze svých dalších koncertů, a to možná rovnou do zákulisí. ■