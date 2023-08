Radka Pavlovčinová šokovala novým účesem, její bratr, vítěz SuperStar, promluvil o coming outu

Adam a Radka Pavlovčinovi promluvili o rovnosti i sourozeneckém vztahu. Super.cz

Zpěvák a vítěz soutěže SuperStar 2021 Adam Pavlovčin, který si přezdívá Adonxs při této příležitosti pohovořil také o svém vlastním coming outu.

„Cítím se v tomto privilegovaný, v rodině to byla obrovská láska a podpora. Já jsem si prošel coming outem v osmnácti. Nebyla tam reakce, co s tím budeme dělat, ale naopak. Maminka reagovala krásně a stylem, že o tom ví tak málo a jak mi může pomoct. Dala se do pozice ochranářky, kdy se o tom světě snažila dozvědět, což je krásné a velmi si toho vážím. Myslím si, že tento přístup je nad zlato. Když má člověk doma zázemí, tak se mu lépe komunikuje i s vnějším světem,“ svěřil se Adam pro Super.cz s tím, že i on sám se s určitou formou homofobie setkal.

"Myslím si, že homofobie teď dostává největší prostor právě na internetu, kde je to nějaká kyberšikana. Já si to neberu osobně, ale dokážu si představit, že to někomu dokáže zamotat hlavu a ublížit,“ prozradil.

Jeho starší sestra Radka se svěřila, že o orientaci svého mladšího brášky tušila. Avšak k celé věci se prý ze začátku nepostavila úplně správně.

„Tušila jsem to dřív a možná jsem se nezachovala úplně správně. Protože jsem si do něj jako malá občas rýpla a neuvědomovala jsem si tehdy tu závažnost toho, že na coming out člověk potřebuje svůj čas a prostor. Takže jsem se i já poučila a myslím si, že jsme opravdu velmi šťastní, že máme takovou rodinu, jakou máme. Ne každý má tuhle možnost, že je ve vlastní rodině přijatý, jaký je a je zahrnutý láskou,“ řekla Radka, která podporuje nejen LGBT komunitu, ale všeobecnou rovnoprávnost.

„Rovnoprávnost žen mi není cizí a myslím si, že právě proto jsme dnes tady. Nevztahuje se to jen k určité menšině, ale všem menšinám a vzájemnému respektu. Tahle témata bychom měly pořád řešit a otevírat. Možná ten strach pramení z nevědomosti nebo z toho, že pro nás neznámé představuje riziko. Kdybychom se o tom dokázali víc bavit, porozumět a respektovat, tak by byl i feminismus vnímán jinak, než jako jsou často ta menšinová témata házená do balíčku těch negativních, protože je to něco jako výkřik do tmy. Pojďme se snažit něco změnit a vzájemně si porozumět,“ dodala Radka, která se na akci také pochlubila výrazně kratším účesem. ■