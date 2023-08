Modelka se bála, že je pro muže až příliš sexy, aby s ní chodili. Sbalila až toho, kdo ji vůbec nechtěl

Vnadná modelka nakonec lásku našla. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svého vyvoleného, který se jmenuje Tony, potkala na večírku a prý se do něj bezhlavě zamilovala. Podle blondýnky, která se rovněž objevila na obálce Playboye a na Instagramu ji sleduje 3,6 milionu lidí, byl prý jediným, kdo se jí nesnažil sbalit, což jí na něm imponovalo.

„S Tonym jsme se potkali loni na večírku Babes in Toyland v Las Vegas, ale vypadalo to, že ho vůbec nezajímám. Byl to jediný chlap, kterého jsem nezajímala a mě to trápilo. Pak jsem ho viděla na večírku Maximu a šla jsem přímo za ním a pozdravila ho, ale nepamatoval si mé jméno, což mě vážně naštvalo. Nebalil mě a neměl žádné postranní úmysly,“ popsala Elizabeth jejich ‚strastiplné‘ seznámení.

Nakonec je ale osud přeci jen svedl dohromady a letos v únoru spolu začali chodit. Po pouhých čtyřech měsících se k sobě nastěhovali a nyní se prý už i schyluje ke svatbě... ■