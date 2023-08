Retrojízda: Štaidlova láska nás pozvala na svou chatu. Upřímná zpověď nejen o vztahu a rozchodu se slavným textařem

Vlasta Kahovcová přijala pozvání do pořadu Retrojízda. Super.cz Retrojízda

Zpěvačka a výtvarnice Vlasta Kahovcová (79) stále srší energií a dobrou náladou, neodpustí si cigaretu, ani vínko. V kondici šarmantní umělkyni udržuje jízda na kole a péče o chatu na Křivoklátsku, kam jsme za ní přijeli natočit další díl našeho pořadu Retrojízda.

„Jezdím sem možná přes padesát let, protože jsem ji dostala v nějakých třiadvaceti, jako svatební dar. Hrubou stavbu, byla to jen taková budka. A v podstatě celou dobu, až do teďka, ji renovujeme, opravujeme, ale je to tu krásný,“ řekla Super.cz na úvod.

Začínajícího textaře Jiřího Štaidla (✝30) poznala na odpoledních čajích v pražském Luxoru. Měla lila šaty, s velkým výstřihem. „Hrál tam jakýsi bigbeat a tam byl Jirka Štaidl a Láďa Štaidl v tom hrál. Tenkrát jsem byla holka jako lusk. Seznámili jsme se a strašně se do sebe zamilovali,“ vypráví o tříleté známosti.

Přidá historku, jak vznikl hit Tam za vodou v rákosí, který nazpívala Eva Pilarová (✝80) s Waldemarem Matuškou (✝76). A upřímně vysvětlí, proč se s Jirkou, který začínal být hodně slavný, rozešli. Předtím ji ale přivedl k profesionálnějšímu vystupování.

„Dozvěděl se, že v Semaforu, to už se kamarádil se Suchým a Šlitrem, dělají konkurs na zpěvačku do Recitalu 64. To mi bylo dvacet.“ Přišla k Jiřímu Šlitrovi (✝45), domů, tam mu zazpívala, on byl nadšený, a tak začala její éra zpěvačky.

Zpívání jí přiválo do cesty osudového muže, manžela Jana Václavíka (✝75). Maminka Vlasty mu dceru před odjezdem na zahraniční turné svěřila, jakožto nejseriózněji vypadajícímu muzikantovi. „A za rok jsme se brali. Tak mě hlídal,“ komentuje to se smíchem. Žili spolu 46 let, až do jeho smrti v roce 2019.

Ke koncertování s Karlem Gottem (✝80) se dostala díky kamarádce Jarmile Gerlové (80). Spolupráci jí nabídl Gott s Ladislavem Štaidlem za odcházející sboristku Janu Kociánovou (✝72). Prohlásila, že půjde, ale jedině s Vlastou. Zkoušely, líbily se, jejich hlasy s Jitkou Zelenkovou šly dohromady. Vysvětluje i to, proč trio skončilo.

K další vášni – malování popostrčil zpěvačku herec Jan Kanyza. Už předtím o talentu dcery věděla maminka. Usoudila, že by měla zkusit zkoušky na výtvarnou školu.

„Teď tam učí můj syn. Taky ji vystudoval a udělal si ještě design nábytku.“ Výtvarné nadání podědila po dědečkovi, který byl architekt a maloval. „Já byla jeho pejcha, jak říkal. Měl samé kluky vnuky, já byla jediná. Jak rád říkal, pejcha.“

Na závěr nás zajímalo, jestli se jí nestýská po zpívání, koncertování? „Ne, já ještě do předloňského roku žila pořád v kufru. Už jsem to ani nevybalovala. Tady je to blaho, mám tu spoustu kamarádů, úžasnejch přátel, pořádáme večírky. A mezitím se tady zavřu, zamknu a řeknu: Dneska maluju,“ uzavírá vyprávění Vlasta Kahovcová.

O zajímavém životě zpěvačky, která koncertní pódia a potlesk diváků vyměnila za klid ateliéru a život v přírodě, se více dovíte v naší Retrojízdě. Tu si můžete pustit na videu anebo ve všech podcastových aplikacích. ■