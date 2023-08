Nedávno odhalila potetovaný zadeček: Zpěvačka s uhrančivým pohledem tentokrát předvedla bujný dekolt

Felicita Victoria Prokešová Super.cz

Do Divadla Broadway dorazila kráska, kterou si mnozí pamatují i jako finalistku SuperStar, v topu s hlubokým výstřihem, ve kterém dala na odiv mimo jiné své bronzové opálení. „Byli jsme ve Slovinsku, byli jsme v kempu a v přírodě, jezdili jsme po horách a potom jsme otočili, jeli jsme do Benátek,“ svěřila se Super.cz kráska, která návratu domů naskočila do zkoušení.

To má ale v posledních dnech poněkud ztížené, přišla totiž o hlas a nesmí si hlasivky vůbec namáhat. „Mám hlasový klid, někdy se to tak sejde, že je hodně práce, indispozice, teď je léto trochu klidnější, tak mám čas se dát do kupy,“ svěřila se zpěvačka s tím, že by neměla vůbec mluvit, což jí dělá největší potíže. „Nejlepší je prostě držet pusu, což je pro mě jako pro extroverta očista. S přítelem se dorozumíváme rukama nohama a píšu zprávy,“ dodala zpěvačka. ■