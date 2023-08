Chudoba, komedie, nebo jen tvrdá lekce pro děti? Donna z Beverly Hills ukázala obytňák, kde bydlí 6 lidí

Tori Spelling žije v obytňáku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Situace kolem Tori Spelling je stále velmi nejasná. Po rozchodu s dlouholetým manželem sebrala svých pět dětí a bydlela s nimi v - na její poměry levném - motelu za 100 dolarů na noc, později všechny potomky nastěhovala do obytňáku, se kterým křižují Ameriku. Herečka, která se narodila producentovi Aaronu Spellingovi, po kterém údajně zůstalo jmění v hodnotě až 13 miliard korun, teď na sociální síti po delší odmlce ukázala, jak to vypadá uvnitř vozu. "Dokud máme jeden druhého," zní trochu patetický popisek u fotky. Přestože je cena vozu vysoká, pro šest lidí v jedné místnosti obytňák přesto nezaručuje velké pohodlí. Rodina jí venku a dáma zvyklá na luxus chodí kvůli hygieně do společných umýváren.

Lidé už delší dobu spekulují o tom, jestli Tori skutečně nemá peníze, hraje komedii, aby od veřejnosti získala soucit, či chce jen dát tvrdou životní lekci dětem o tom, jak také může vypadat život. Nebo se prostě jen rozhodla, že dětem udělá dobrodružné prázdniny, což se ovšem prý nezdá jejímu manželovi, který se podle zahraničního tisku cítí situací ponížen.

Nedávno dokonce vyšlo najevo, že poté, co herečka údajně opustila svůj luxusní dům kvůli plísni, dostala nabídku od realitního makléře společnosti Bravo, který chtěl rodinu ubytovat v domě za v přepočtu skoro 200 milionů korun. Tam ale podle Page Six zůstali jen šest dní, než odešli do výše zmíněného hotelu. To nasvědčuje tomu, že herečka skutečně chtěla luxus dobrovolně vyměnit za dobrodružství. Celá situace se nejspíš rozuzlí až se začátkem nového školního roku. ■