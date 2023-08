Ne, nevidíte dvakrát. Nela Slováková se pochlubila maminkou, která má stejně perfektní figuru jako její dcera

Nela Slováková ukázala půvabnou maminku, se kterou dře ve fitku. Foto: Super.cz/archiv N. Slovákové

V tomto případě jablko nespadlo daleko od stromu nejen co se týče půvabu, ale také postavy. Holky totiž společně vyrazily na trénink do fitka, kam si oblékly obtáhnuté černé sportovní oufity, ve kterých vynikly jejich štíhlá těla. Těžko uvěřit, že jsou blondýnky matka a dcera, namísto sester.

„To sis dal. Já dvakrát, je neřízené peklo,“ vzkázala Nela s úsměvem svému trenérovi, který si vzal na starost tréninky Nely i Jany, a tak měl o zábavu postaráno. „To už není součástí tréninku. To je praaaporaaa,“ napsala brněnská podnikatelka k dalšímu z videí, na kterém s mámou zkouší akrobatické kousky.

Už před nějakým časem nám Nela prozradila, že má se svou maminkou skvělý vztah. Dokonce spolu občas jezdí na dovolené.

„Ani jedna z nás nemá ráda velkou společnost. Souvisí to s důvěrou. Nechceme každému sdělovat soukromé věci, protože jsme byly často zklamány. Nejraději spolu jdeme na večeři, bavíme se o hloupostech, o podnikání, o tom, co se kde stalo, o oblékání. Máme přátelský vztah. Je mi příjemnější vzít na dovolenou člověka, se kterým ráda trávím čas a kterému důvěřuji,“ řekla Nela pro Super.cz s tím, že i přes jejich kamarádský vztah chová k mámě respekt, úctu a pokoru, které by jako dcera k matce měla ctít. ■