Influencer Tadeáš Kuběnka potvrdil poměr se známým českým rapperem: Teď mu jeho fanoušci vyhrožují smrtí

Influencer šokoval Česko přiznáním intimností s rapperem. Za den mu přišlo přes 4000 nechutných nadávek. Foto: Super.cz/Herminapress a se souhlasem Tadeáše Kuběnky

Světem influencerů v Česku aktuálně hýbe bizarní kauza, jejíž hlavními aktéry jsou influencer Tadeáš Kuběnka a rapper Sergei Barracuda, který oficiálně nikdy nepotvrdil, že by ho přitahovali muži. Už několik měsíců se ale intenzivně spekulovalo, že mezi těmito osobnostmi proběhl intimní poměr. Tyhle spekulace Kuběnka potvrdil před pár dny na sociálních sítích a strhla se pořádná mela. A to nejen mezi samotnými aktéry, ale také jejich fanoušky.

"Neříkám, že jsem nejslušnější člověk, ale pokud ti sakuju p*ro, tak tvoje povinnost je mě aspoň pozdravit, když mě potkáš ve fitku,“ řekl Kuběnka v jednom z vyjádření. Netrvalo dlouho a své vyjádření vydal také sám rapper, který podává na Kuběnku žalobu.

„Omlouvám se za odmlku. Musel jsem se poradit s právníkem, co a jak. Škoda, že nenapsali těm stovkám holek, co jsem měl, aby věděli, co mám doopravdy rád, ale vy fanoušci to víte. Na mně žádný Kuběnka parazitovat nebude. A jestli ta nula bude vypouštět nějaké ‚deep fejky‘ nebo jiné sra*ky, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty. Podávám žalobu a celá kauza je jenom kvůli tomu, že ukazuju lidem dobrou tvář. Díky opravdovým fanouškům, že drží se mnou, tahle situace ukázala hodně,“ řekl rapper ve svém vyjádření, které vidělo za necelý den přes milion lidí.

Tadeáš Kuběnka přiznal, že je z vyjádření Sergeie v šoku.

„Představ si, že ti je třiatřicet let a jdeš k devatenáctiletému týpkovi na byt. Pak se to teda odehraje a teď ho veřejně zostudíš, že si to vymyslel a chce ti hanit jméno. Ty si přišel ke mně domů s tím, že chceš můj penis,“ řekl s tím, že má z oné noci i několik důkazů.

„Cítím se znechuceně tím mužem, co tvrdí, že jsem si to vymyslel. Ale já mám z té noci fotky, u toho byli lidi. Nechápu, že to zkouší zahrát, že se to jakože nestalo. Týpeček je úplně delulu, ať dělá machr videa, že někde skáče s nějakou žalobou. Je mi to jedno. Je mi z toho zle. Celou dobu to inicioval, a pak má tu drzost to prezentovat tak, že jsem si něco vymyslel. Zajímavé je, že ze své držky neřekl, že to není pravda, jenom udělal story, že háže žalobu. Ví, že nemůže říct, že to není pravda, protože to pravda je a za tím si stojím. Konec vole,“ svěřil se Kuběnka ve svém dalším vyjádření. Dle svých slov čekal, že z toho rapper nebude dělat takovou vědu a k celé věci se postaví čelem.

„Reálně máš text ‚p*ča už mě nudí, asi začnu píchat kluky‘. Takže by mě nenapadlo, že je tohle tabu. Pak si začne hrát na to, že by to v životě neudělal. Je mi z toho blbě, očividně jsem toho týpka reálně měl nějakým způsobem rád a přišel mi fajn. Jinak bych s ním asi nedělal určité věci a ten jeho ‚feed back‘ mi přijde fakt odporný,“ prozradil vítěz reality show Like House, který je aktuálně také terčem nechutných výhrůžek a nadávek ze strany rapperových fanoušků.

„Přišlo mi 4000 zpráv, ať se zabiju a že mě najdou a pobodají mě. Pro co? Protože jsem ‚sakl‘ p*ro tvému oblíbenému rapperovi, tak mě chceš pobodat? Kde to jsme,“ svěřil se Tadeáš, který na závěr dodal, že celá tahle kauza nevznikla jeho iniciativou.

„Nebylo to plánované, stalo se to v květnu, je srpen. Kdybych chtěl, tak to udělám dávno. Mluvila o tom celá Praha, Ostrava a pak se z toho stalo veřejné tajemství. Začali o tom mluvit jiní influenceři, tak se k tomu samozřejmě vyjádřím. Řeknu, jestli to tak bylo nebo ne, protože jsem upřímný ve všem, kdykoliv vám řeknu, co se děje. I když jsou to věci, na které nejsem hrdý, tak jsem řekl, jak byly. On to prezentuje jako bych to na něj plánoval a chtěl ho zničit. Nic proti němu nedělám, jen jsem byl upřímný o naší romantické noci,“ dodal Tadeáš, který si za svými slovy pevně stojí. ■