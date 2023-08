Tanečnice ze StarDance ukázala sexy křivky a vypracovaný zadeček v titěrných bikinách: Martina prozradila, jak se udržuje fit

Tanečnice a podnikatelka Martina Marková bere dech. Tohle tělo ale nemá zadarmo. Foto: Super.cz/se souhlasem M. Markové

„Dovolená nás nadmíru potěšila, přesně splnila naše očekávání. Ostrov Santorini patří mezi ty nejromantičtější destinace s nezapomenutelnými západy slunce a přesně to jsme také zažili. Nemohu než souhlasit, že nás toto místo doslova uchvátilo a během týdne jsme měli nepřetržitě možnost objevovat nové poklady ostrova,“ svěřila se Martina pro Super.cz.

Krásná blondýnka vzala fanouškům dech zejména snímky v bikinách, ve kterých vyniká její vypracovaná postava, kterou si jako bývalá fitness trenérka udržuje v perfektní formě. A to nejen pravidelným pohybem, ale také vyváženou stravou.

„Mým přístupem je systematická péče o tělo, protože tělo není jen sezónní záležitostí, ale je to náš domov, který si zaslouží pravidelnou péči. Rychlé hubnutí na sílu pomocí nějakých drastických diet není optimální, protože není dlouhodobě udržitelné, stejně tak jako její krátkodobý výsledek. Může mít negativní dopad nejen na zdraví, ale také na psychickou pohodu, zejména u žen. Dlouhodobé výsledky vyžadují dlouhodobé a konzistentní úsilí. I za pár týdnů jde samozřejmě udělat znatelný pokrok, ale rozhodně bych volila raději pozvolnou cestu nežli nějakou drastickou metodu. Tedy vyváženou stravu, pravidelný pohyb, kvalitní spánek, dostatek tekutin a celkově zdravý přístup k tělu. To vše je klíčem k udržení zdravé postavy a celkové pohody po celý rok,“ odpověděla Martina na otázku, jak se udržuje ve formě.

Martinu Markovou mohou fanoušci znát i z taneční show StarDance, kde tančila po boku Marka Taclíka. Dnes by tuhle nabídku prý už zřejmě nepřijala.

„Dnes už bych do toho nejspíš nešla. Účast v soutěži vyžaduje veškerou pozornost a čas. Když se páru daří, trvá to celé půl roku. Nicméně byla to obrovská čest být toho součástí, poznat blíže všechny ty známé tváře a nahlédnout do zákulisí, kde je vše maximálně propracované. Nedávno mi přišla pozvánka už na stý díl pořadu, je to obdivuhodné a jsem si jistá, že letošní ročník bude znovu skvělý. Celý tým je maximálně profesionální a platí to i o moderátorech. Tereza Kostková je vždy usměvavá a milá, nikdy jsem ji neviděla se mračit. Marek Eben je skvělý gentleman a dokonce i vtipy, které si Marek na přímý přenos připraví, při žádné zkoušce nezazní nahlas tak, aby se všichni opravdu a upřímně večer zasmáli,“ zavzpomínala Martina Marková, která se aktuálně věnuje svému podnikání v odvětví sportu a zdravého životního stylu. ■