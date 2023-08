Hvězda seriálu Ulice nafotila žhavé snímky. Představitelka policistky Karly nikdy nebyla odvážnější a svlečenější

Markéta Stehlíková Foto: archiv Hair studio Honza Kořínek (7x)

Markéta se stala tváří vlasové kolekce. "Potřebovala jsem si to sama v sobě srovnat, vědět, proč to dělám, co je účelem. Původně jsme se v týmu bavili o úplných aktech, ale nakonec jsme udělali tento krásný kompromis. Myslím, že i tak jsem odhalila dost,“ řekla Super.cz Markéta.

"Upřímně, kdyby s nás s mým kadeřníkem Honzou Kořínkem nepojilo přátelství a nebyla mezi námi důvěra, nikdy bych do takového focení nešla. Neměla bych odvahu,“ říká oblíbená herečka.

Příprava na focení trvala docela dlouho a herečka ji vzala poctivě. "Věděla jsem, že půjdu s kůží na trh, takže jsem se snažila dát co nejvíce do kupy, vynechala jsem alkohol, lehce upravila jídelníček i přidala cvičení. Chtěla jsem se cítit dobře a vědět, že mi ty titěrné malinké oblečky budou padnout,“ vysvětluje.

V kolekci vlasové kampaně mění image a v každé sérii fotek je naprosto k nepoznání. "Chtěli jsme vyprávět příběh, příběhy jedné ženy, která má ale mnoho podob, poloh a tváří. Já sama jsem si to při focení nastavila v hlavě a snažila se ukázat, co všechno může být skryto v jedné osobnosti. A přiznám se, že v tu danou chvíli jsem se cítila vlastně skvěle. Měla jsem svůj svět a tým, se kterým jsem se cítila v pohodě. Když jsem pak viděla fotky, myslím, že se to povedlo. Některé moje polohy mě lehce překvapily – ale řekla jsem si – i to jsem já,“ dodala hvězda seriálu Ulice. ■