Rosničce z Novy končí šestinedělí: Usměvavá moderátorka má šest týdnů po porodu postavičku jako proutek

Simona Šimková Foto: se souhlasem S. Šimkové

Rosnička TV Nova Simona Šimková je už více než měsíc šťastnou maminkou. S přítelem Janem se těsně před porodem přestěhovali do nového bydlení, kde už vychovávají syna Mathiáska. Nyní usměvavé moderátorce končí šestinedělí.

„Zrovna jsme přišli od doktorky z kontroly v 6 týdnech. Mathiásek na to, že se narodil jako diblík a z porodnice odcházel s 2,9 kily, přibývá nádherně a na rukou už teď houpám 4kilové miminko,“ svěřila se Simona Super.cz.

A jak se nám pyšná maminka přiznala, co se týče režimu, je malý synek celý po ní. „Nejspokojenější je mezi lidmi, takže díky bohu, že máme tak velkou rodinu a blízké kamarády, kteří nás navštěvují, a to malého náramně baví. No, ostatně, stejný jako já – taky nevydržím jen tak ležet a nic nedělat, natož spát přes den.

Nutno podotknout, že moderátorka šest týdnů po porodu vypadá fantasticky. Vděčí za to i svému příteli, který jako tatínek funguje skvěle. „Asi bych tak nezářila, kdyby tatínek nefungoval tak, jak funguje. Po práci je tu s námi na 100 %, přebaluje, chová, hraje si, chodíme na procházky společně. A já tak zvládám i každý den i něco uvařit nebo upéct – což mě vždycky hrozně bavilo a u toho si odpočinu.“

A na konci šestinedělí také přišel dlouho očekávaný okamžik. „Pořád od začátku pozorujeme, kdy se na nás konečně malý usměje. Děláme psí kusy, aby se to stalo, a kolikrát se nám už zdálo, že ano, ale spíš to byl takový neutrální úsměv, ale teď, tento šestý týden už se na nás opravdu poprvé pořádně usmál,“ dodala v rozhovoru moderátorka Simona Šimková. ■