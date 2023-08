Vandráci Liška s Révaiem uvězněni na ostrově v Tichomoří: Řeší ztracené kufry a zabavené motorky

Pavel Liška Foto: archiv P.Lišky

Herci Pavel Liška (51) a Jan Révai (49) vyrazili s velkým nadšením za novým dobrodružstvím. V rámci natáčení cestopisného pořadu se tentokrát rozhodli na motorkách objevovat Papuu Novou Guineu. Jejich euforie z cesty pominula hned po příletu do města Madang, kde řeší jednu nepříjemnost za druhou.

„Jsme uvězněni v Madangu. Čekáme pořád na kufr a motorky. Snad zítra nás už pustí v přístavu ke kontejneru, vybalíme motorky a konečně vyrazíme do útrob Papuy Nové Guiney. Kufr zůstal prý v Dubaji a do týdne doufejme dorazí,“ svěřil se Pavel Liška, který s kolegy na cestách alespoň poznává okolí města, kde čekají na zbytek věcí.

Bez kufrů, které se během dlouhého lety ztratily, by se obešli. Bez motorek ale nikoli. Byrokracie k jejich získání z přístavu, kde jsou, bude zřejmě na ostrově víc než složitá. „Dnešní den byl úplně nejvíc na exkrement! Ztracený kufr se zbytkem divadýlka našel a snad doletí do Madangu do týdne. Ale pořád se přetahujeme s přístavem o svoje motorky. Pořád máme čekat a být trpěliví, na příjmu a v pohotovosti,“ svěřil se herec, který s kolegy začíná být z celé situace otrávený.

„A pořád si vymýšlejí nové překážky a nové podmínky. Bez kufru se dá už vyrazit na cestu a pak se proň vrátit, až dorazí, ale bez dovyřízení administrativy a vyzvednutí motorek jsme v kleci. Padá na nás marnost tou bezmocností,“ dodal Pavel Liška, který doufá, že se celá situace brzy dořeší a s kamarády Janem Révaiem a Hynkem Bernardem brzy vyrazí za dobrodružstvím. ■