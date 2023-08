Dopřejte si zdravý odpočinek ve Františkových Lázních, nyní i s lákavým příspěvkem

Františkovy Lázně: Za relaxem, pro lepší imunitu i pevnější zdraví Foto: frantiskovylazne.cz

Vypnout od všech starostí, užít si křupnutí lázeňské oplatky, objevovat krásy historického dědictví UNESCO, a hlavně – zregenerovat tělo i duši tak, aby byl svět kolem nás opět zalitý sluncem. Pobyty v lázních jsou ideálním způsobem, jak pečovat o své fyzické i duševní zdraví. Představují totiž vyváženou kombinaci léčebných metod s využitím výtěžků z přírodních léčivých zdrojů a klasických postupů, jako jsou například masáže nebo koupele. Františkovy Lázně si navíc hýčkají své hosty nejedním světovým unikátem.

Františkovy Lázně jsou zapsány na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Malé město – velké lázně

Františkovy Lázně jsou nenapodobitelným lázeňským městečkem, kde se točí vše kolem zdraví již přes 200 let. Na každém kroku je cítit lázeňská atmosféra, zasazená do nejčistší přírody, kterou si zde mohli vychutnávat například Franz Kafka, J. W. Goethe nebo Václav Havel. Toto malebné městečko si své lázeňství střeží jako ten nejcennější drahokam, a proto se nikdy nestalo rušným zábavním wellness centrem. I to byl jeden z důvodů, proč se Františkovy Lázně staly součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Dnes jsou Františkovy Lázně jedním z nejkrásnějších lázeňských měst. Vznikly díky slávě léčivých pramenů, zejména nejstaršího Františkova pramene. Zvěsti o zázračných účincích místní vody se rychle šířily po tehdejším císařství, stejně jako hliněné lahve, ve kterých se léčivá voda původně prodávala a rozvážela široko daleko. Místní lázně byly právem nazývány salonem Evropy.

• Františky Lázně jsou více než jen lázně

• Světový unikát, nejkrásnější historické město České republiky roku 2005

• Město je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO

• První slatinné lázně na světě

• První zmínky o léčivých pramenech již v roce 1502, lázně od roku 1793

• Oblíbené lázně evropské šlechty a významných osobností

• Tradiční lázně pro léčení neplodnosti, pohybového ústrojí, trávicího ústrojí a dalších

Františkovy Lázně: Lázeňská atmosféra je zde cítit na každém kroku

Františkovy Lázně: Zde je zdraví doma

Ve Františkových Lázních byl pro lidstvo objeven léčivý účinek slatinných koupelí. Není divu, že místní je považují za černé zlato, na které jsou právem hrdí. Všechny blahodárné účinky slatinné koupele dle tradiční františkolázeňské receptury můžete i dnes vyzkoušet v historické budově Císařských lázní, která je součástí Spa Resortu PAWLIK–AQUAFORUM**** a která je v současné době i jediným místem na světě, kde je možné si tento unikátní zážitek plný zdraví dopřát.

Společně se slatinou byly ve Františkových Lázních objeveny i léčivé prameny. Tím nejzajímavějším, avšak zdaleka ne jediným, je pramen Glauber IV, který obsahuje nejvíce dekahydrátu síranu sodného na světě. Jak je vidět, i přes všechny pokroky moderní lékařské vědy zůstávají tradiční lázeňské procedury prokazatelně účinné, a tím pádem téměř neměnné. Ve Františkových Lázních najdete unikátní sirnoželezitou slatinu s vysokým podílem rozpustných minerálních látek, dvacet léčivých minerálních pramenů nebo přírodní léčivý plyn, který je nepostradatelným pomocníkem při léčení mnoha obtíží.

Františkovy Lázně: Základním kamenem každého léčebného pobytu je tradiční františkolázeňská kúra využívající výlučně místní přírodní zdroje v té nejvyšší kvalitě

Od bolavých kloubů až po neplodnost

Věděli jste, že ve Františkových Lázních se léčí nejen neplodnost a gynekologické obtíže, ale také pohybové ústrojí, srdce, kožní problémy a v neposlední řadě se zde léčí i pacienti po náročné onkologické léčbě? Základním kamenem každého ozdravného pobytu je známá tradiční františkolázeňská kúra.

Františkolázeňská léčebná kúra

Jedná se o přesný recept, který detailně popisuje léčbu daných obtíží se všemi specifiky. Určuje, které procedury a v jaké intenzitě musí klient absolvovat. Dále pak určuje i které místní přírodní léčivé zdroje, jako je například unikátní františkolázeňská slatina, a v jaké míře mají být užity a jak dlouho má léčba probíhat.

Přírodní slatina s vysokým podílem rozpustných minerálních látek a huminových kyselin je vhodná pro blahodárné slatinné zábaly, slatinné koupele a slatinné tampony

Františkovy Lázně nejsou ale jen o procedurách. Oázou klidu jsou procházky po městě či lázeňských parcích, jež si zachovaly historický prvorepublikový ráz. V nich se můžete zhluboka nadechnout čistého zdravého vzduchu. Oblíbeným a navštěvovaným je také moderní akvapark ve stylu římských lázní, ve kterém si budete připadat jako v exotickém přímořském letovisku.

Akvapark Aquaforum, který je součástí Spa Resortu PAWLIK – AQUAFORUM****, se chlubí bohatou nabídkou vnitřních i venkovních bazénů, odpočinkovou zónou, atrakcemi pro malé i velké návštěvníky a v neposlední řadě i smíšenou finskou saunou. Pokud si chcete naplno užít všechny benefity vodních radovánek, neváhejte a vydejte se do tohoto největšího a nejkrásnějšího akvaparku českých lázní.

Akvapark AQUAFORUM je součástí Spa Resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****

Lázně s příspěvkem

Františkovy Lázně nabízejí nepřeberné množství pobytů, ze kterých si vybere opravdu každý. Na vybrané pobyty ve Františkových Lázních nyní navíc můžete využít lázeňský voucher v hodnotě 4 000 korun, a to až do 3. prosince 2023. V rámci tohoto pobytového balíčku „Lázně s příspěvkem“ se můžete těšit na týden lázeňské relaxace s procedurami na míru vašim potřebám a očekáváním. Samozřejmostí je neomezený vstup do zmíněného parku Akvaforum, polopenze a all inclusive nápoje zdarma.

Jak doplňuje Viktor Slezák, obchodní ředitel společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM: „Vážíme si našich hostů, a proto jsme pro ně v letošním roce připravili vlastní nabídku takzvaných lázeňských voucherů, kdy na pobyt Lázně s příspěvkem každý host získá slevu ve výši čtyři tisíce korun. O tuto nabídku byl a stále je velký zájem.“ Na lázeňském pobytu oceníte vedle příjemného finančního zpestření i jeho dlouhodobý efekt. Po individuálně namíchaném koktejlu lázeňských procedur se budete cítit skvěle ještě několik měsíců po příjezdu domů.