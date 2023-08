Pivo a grilovačky jsou pro Patricii Pagáčovou peklo. Kvůli své současné postavě je na sebe naštvaná!

Pivo a grilovačky jsou pro Patricii Pagáčovou peklo! V létě jsem tlustší, jsem na sebe naštvaná, řekla Super.cz

"Zkrátila jsem je v březnu. Můj kadeřník po tom toužil už delší dobu, chtěl mě ostříhat. Já se podřád držela delších vlasů. Nevím, proč jsem to nechtěla, je to skvělý," řekla Super.cz Patricie s tím, že to byl hodně i nápad jejího muže.

"On mě miluje od Ranče u zelené sedmy, kde jsem měla podobný střih, tak mu to teď připomíná," usmívá se Patricie.

Ženy v létě v době plavkové sezóny hodně řeší váhu. Jak to má s formou herečka? "Já jsem v létě vždycky trošku tlustší. Pivo, grilování, festivaly. To je konec," směje se.

"Dnes jsem se vážila a byla jsem hrozně naštvaná. Ano, jsem blázen, já se pořád vážím. Jsem vážící se typ. Já se tím ale hlídám. Abych to nepustila úplně. Mám pak zase radost, když je tam míň. Mám váhu, kterou nechci přesáhnout, takže když se tam blížím, tak se začnu krotit," prozradila o postavě Patricie na párty televize Nova, kam zvolila letní žluté šaty, které jí velmi slušely.

"Nedávno jsem si je koupila, je idální počasí na to je vytáhnout," usmívá se s tím, že nemá problém si je vzít víckrát. Neřeší, že už je v nich jednou někdo viděl. "Soukromě si je beru víckrát než jednou. Ale přiznám se, že to moc neřeším. Recykluju po delší době. Přijde mi škoda, že si člověk koupí hezký šaty a vzal by si je jen jednou. Nejen, že mi to je líto, ale ještě myslím na planetu," dodala. ■