Andrea Bezděková má po rozchodu s Markem Lamborou nového muže. Ano, jsem zakoukaná, přiznala

Andrea Bezděková má prý novou lásku.

"Jsem zakoukaná. Je to zahaleno tajemstvím a jsou tam otazníky," řekla Super.cz Bezděková. Je nový muž v jejím životě naopak zakoukán také do ní? "To byl blázen, kdyby nebyl..." směje se modelka.

Více o novém vztahu zatím neprozradila. "Není to nic k probírání, zatím. Když to jde, nejsem typ, který by potřeboval toto vytrubovat do světa. Jednou se to asi stane, nechci všude chodit sama. Ale dokud je to pod pokličkou, jsem za to ráda," uzavřela modelka na focení nové kampaně návrhářky Terezie Trusinové. ■