Učil Formana, spolupracoval s Redfordem a postavil se za Lynche: Původem český režisér se v USA vymykal

Slavnostní premiéra filmu Májové hvězdy v Bratislavě. František Daniel zcela vpravo. Dále zprava Ludvík Aškenazy, Leonid Býkov, Jana Brejchová, Vjačeslav Šumskij a Stanislav Rostockij Foto: TASR/Profimedia

Vše začíná ve chvíli, kdy do kojeneckého ústavu přicházejí dva muži. Pan Houdek (J. Kemr) se jde podívat na malého Honzíka, jehož chce s manželkou (L. Havelková) adoptovat, a mladý Standa Hurych (V. Menšík) tu nastupuje na místo řidiče. Svou srdečností si Standa hned po příchodu získá všechny zdejší sestry, kromě nesmělé Magdy (G. Vránová). Ta ho totiž považuje omylem za chlapečkova otce a jeho reakce ji rozzlobí.

Když si však paní Houdková vynutí, že k adopci nedojde dřív, než bude znám pravý otec dítěte, nabídne se Standa Magdě, že otce vypátrá. Hned se také do nelehkého úkolu pustí. Začíná téměř detektivní pátrání, v němž nechybí řada komických zápletek, situací plných zmatků, bláznivá honička s policisty a překvapivé rozuzlení celého případu. Samozřejmě s nezbytným šťastným koncem…

K jeho žákům patřil i Forman

Režisérem a scenáristou snímku byl František Daniel (1926-1996), v USA známý jako Frank Daniel. Tento tvůrce má víc než zajímavý životopis, který rozhodně stojí za připomenutí. Jako autor námětu, scenárista, režisér, producent či jako vedoucí jedné z nejprogresivnějších barrandovských tvůrčích skupin se Daniel spolupodílel na výrobě zhruba 40 filmů, k nimž patří mj. i dodnes divácky vděčná komedie Kam čert nemůže (1959). Daniel působil také jako pedagog na FAMU, kde k jeho nejnadanějším žákům patřil např. Miloš Forman.

Uznávali ho také američtí tvůrci

V USA, kam emigroval roku 1969, se stal uznávaným pedagogem na významných filmových školách a institucích. V roce 1981 ho oslovil sám Robert Redford, který hledal uměleckého ředitele pro tehdy vznikající „laboratoř“ nových talentů Sundance Institute. Daniel v této funkci působil deset let, během kterých pomohl vzniknout desítkám snímků nezávislých amerických filmařů.

Velkou úctu k němu choval i režisér David Lynch. Budoucí filmařský génius studoval svého času na Americkém filmovém institutu (AFI), ale škola mu odmítla poskytnout prostor pro vlastní natáčení. Proto se Lynch rozhodl, že z institutu odejde.

Děkanem AFI byl tehdy právě Daniel, který se za mladého vizionáře postavil, a pomohl mu natočit jeho snímek Mazací hlava. Za to mu byl Lynch i po letech nesmírně vděčný a na svého mentora vzpomínal jako na čestného člověka a výborného rádce s velkým rozhledem. Jeho kritika byla podle Lynche „vždycky konstruktivní a nikdy nikoho vědomě neurazil. Otevřeně řekl, co se mu nelíbí, ale udělal to takovým způsobem, aby pomohl. A to se o naprosté většině kritiků v USA rozhodně říct nedá.“

Režisér Lynch byl také jednou z mnoha osobností, která se v roce 1996 zúčastnila Danielova pohřbu v kalifornském Palm Springs, kde zemřel. ■