Strach o Anetu Vignerovou. Na první dovolené u moře s Kolečkem předvedla vychrtlou postavu. Najez se, prosí lidé

Aneta Vignerová předvedla vyzáblou postavu. Foto: archiv A. Vignerové

Zdá se to k nevíře, ale Aneta a Petr Kolečkovi společně prožívají teprve první parádní rodinnou dovolenou. Po svatbě si odskočili jen na pár dní do Belgie, a tak se moře dočkali až teď. Aneta sice zatím neprozradila, kam přesně se vydali, možná i proto, aby si uchovali co nejvíce soukromí, na sociální síť ovšem přidává jednu zamilovanou fotku s manželem za druhou. A samozřejmě také s malým Jiříčkem, který je určitě šťastný, i když to tak na poslední fotce, kterou modelka přidala, úplně nevypadá. Možná proto, že Aneta synkovi zrovna sundala klobouček.

Dobře naladěná vypadá na rozdíl od něj ona sama, s úsměvem od ucha k uchu. Více než dobrá nálada Anety a mračící se Jiříček ale na fotce zaujme to, jak moc je modelka hubená. Až tak, že by se jí daly spočítat kosti. Poukázali na to její sledující.

„Krásná, ale příliš hubená. Holka, dej si pořádné jídlo,“ zní jeden z komentářů. „Anetko, jste tak krásná, ale tak hubená,“ přidává se další. „Trošku se tam vykrm. Žádný stres, dobré jídlo, hodně spánku,“ radí další.

Právě stres bývá důvodem k tomu, že někteří lidé nechtěně hubnou. Aneta ale v poslední době září štěstím. Tak uvidíme, co s ní další dny dovolené nakonec udělají. ■