Kdo se v bikinách paparazzi bát nemusí? Nicole Scherzinger (45)! Se snoubencem jsou pár jako z plakátu

Nicole Scherzinger a Thom Evans na Sardinii Profimedia.cz

Bývalá členka skupiny PussyCat Dolls je bikinovou královnou. Na jejích účtech na sociálních sítích se to každé léto hemží snímky v plavkách a Nicole nepřestává své fanoušky udivovat tím, jak skvěle vypadá. Nejčastější komplimenty slýchá na to, že prakticky nestárne. Popová diva navíc nemusí řešit, z jakého úhlu se nastaví objektivu, sluší jí to totiž za všech okolností a paparazzi jsou tak něco, co ji příliš trápit nemusí. Stejně jako tentokrát, kdy v modrých bikinách vypadala senzačně.

K zásnubám mezi zpěvačkou a bývalým profesionálním hráčem ragby došlo v červnu během jejich výletu do Portugalska. Thom se vyslovil po třech letech vztahu. Nicole v minulosti strávila s přestávkami osm let se sedminásobným šampionem Formule 1 Lewisem Hamiltonem (38), který je momentálně spojovaný s další hvězdou hudebního nebe, Shakirou. Ta je ještě o rok starší než Nicole. Evans pro změnu několik let randil s vnadnou modelkou a herečkou Kelly Brook. ■