Tak šťastně už dlouho nevypadal. Harry si zaletěl do Asie s „Davidem Beckhamem póla“ a neváhal si ze sebe udělat legraci

Princ Harry (38) po dlouhé době rozdává úsměvy od ucha k uchu a vypadá opravdu uvolněně. Důvodem je jeho cesta do Japonska a Singapuru, kam odletěl se svým přítelem, profesionálním hráčem póla Nachem Figuerasem. A dokonce nechal na sociální síti uveřejnit i legrační momentku z výletu.

V poslední době se hovoří o tom, že mezi Harrym a Meghan není všechno úplně růžové. Společně se na veřejnosti příliš neukazují, a když už se tak stane, mají lidé pocit, že jsou jejich úsměvy spíše hrané. Teď se ale Harry vydal na cestu do Asie, a jak je vidět, úsměvy, které rozdává po cestě, rozhodně přetvářkou nejsou. Do Tokia a následně Singapuru vycestoval se svým přítelem, jímž je argentinský hráč póla a také model, celým jménem Ignacio „Nacho“ Figueras Bermejo, který je díky svému vzhledu nazýván Davidem Beckhamem póla.

Společně se pánové vydali do Tokia na summit, na němž hovořili o své charitativní organizaci Sentebale, která pomáhá dětem a mladým lidem postiženým HIV a AIDS v jižní Africe. Harryho místní lidé přivítali velmi vřele a on sám pak během konference promluvil o tom, jak si váží jejich štědrosti, vřelosti a soucitu a také jak si pochutnal na steaku. Pak už ale přišla chvíle volna a pánové se vyrazili pobavit do místních ulic. Nacho Figueras později na sociální síti sdílel fotku, na které stojí vedle prince a oba si zkoušejí dámské sluneční brýle za v přepočtu necelé čtyři tisíce korun.

Fotka, kterou sdílel hráč póla Ignacio "Nacho" Figueras.

„Nákupy pro naše manželky,“ připsal ke snímku hráč póla, který je už od roku 2004 ženatý s podnikatelkou a bývalou skokankou do výšky Delfinou Blaquier. Fanoušci se nad fotkou hned začali rozplývat a také psát o tom, že Nacho je pro Harryho lepším „bratrem“ než ten skutečný. „Princův opravdový bratr,“ napsal například jeden. „V perfektním světě je Nacho jeho skutečný bratr a plešatý nikdy neexistoval,“ rýpl si jiný. „Líbí se mi dívat se na tohle bratrství,“ přidává se třetí. Je otázkou, jak velkou radost bude mít z dárku sama Meghan. Fanoušky ale každopádně pánové potěšili dost. ■