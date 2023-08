První adepti na 2,5 milionu odtajněni: MasterChefa čekají velké změny!

Tyto tváře budou diváci vídat v soutěži MasterChef. Foto: Super.cz/TV Nova

Změnou bude také to, že v každém díle vypadne jeden soutěžící a poté už nebude možnost se do hry vrátit.

Porotci, kteří neodpustí sebemenší chybičku, budou i letos špičkoví kuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář. Na soutěžící budou čekat výzvy a úkoly v kuchyni i v terénu, mnohem větší význam pak letos bude kladen na lokální suroviny a ohled na životní prostředí s minimem plýtvání.

„Kuchař musí něco obětovat – rodinu, čas, někdy práci, ale už je tam krásné lákadlo: dva a půl milionu a titul MasterChef. To už stojí za to trošku riskovat,“ míní Punčochář.

S výběrem soutěžících jsou prý porotci spokojeni. „Teď je tam banda, co je do toho zapálená. Poprvé jsou všichni stmelení, jsou opravdu nadšení, je tam zdravá banda a je tam i mezi nimi spousta hráčů, co zajímavě hrajou,“ popsal Přemek Forejt finalisty. „V každé řadě máme silnou šestnáctku. Vypovídá to o tom, že i teď v páté řadě má republika co dát. Pořád se najdou šikovní amatérští kuchaři,“ dodal Radek Kašpárek.

Na první osmičku soutěžících se podívejte ve fotogalerii pod článkem. ■