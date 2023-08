Dva roky po porodu předvedla formu v plavkách: Veronika Kopřivová si užila dámskou jízdu v Řecku

Veronika Kopřivová Foto: archiv V.Kopřivové

„Po hodině čekání v letadle jsme si vystoupili kvůli závadě, která nešla opravit, a po třech hodinách čekání, než seženou letadlo, jsem zažila asi nejhorší vzlétnutí, přistání ani nekomentuji,“ svěřila se Jágrova expřítelkyně, která po návratu z nezapomenutelného výletu postuje jednu fotku za druhou.

Dva roky po narození dcerky se Veronika může chlubit skvělou figurou, kterou předvedla v plavkách, a zatímco jedni fanoušci zjišťují, kde krásné bikiny pořídila, druzí spekulují o tom, zda dámská jízda v Řecku nebyla rozlučka se svobodou.

„Nejsem typ ženy, která by byla poblázněná do vdavek. Nikdy jsem se do toho nehnala,“ svěřila se Super.cz začátkem roku. Od té doby se již několikrát spekulovalo o tom, že Veronika s partnerem Miroslavem Dubovickým rozešli, tuhle informaci ale ani jeden z nich nepotvrdil. ■