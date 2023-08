To je pohled! Gisele, Emily, Naomi, Hailey, Candice a další ikony modelingu se svlékly pro jedinou kampaň

Modelky během přehlídky Victoria's Secret v roce 2018 Profimedia.cz

Řeč je o nové kampani značky Victoria’s Secret, která spojila Gisele Bündchen (43), Naomi Campbell (53), Candice Swanepoel (34), Adrianu Limu (42), Emily Ratajkowski (32), Palomu Elsesser (31), Adut Akech (23) či Hailey Bieber (26) v jeden společný projekt, jehož středobodem je push-up podprsenka s názvem Icon, kterou značka nově uvádí na trh.

Lukrativní zakázku plnou zvučných jmen měl na starost švédský módní fotograf a režisér Mikael Jansson, který se úkolu zhostil na jedničku a ponechal jej v černobílém pojetí, v němž se pojí hra stínů a ženských linií se smyslnými pohledy do kamery. „V každém z nás je ikona,“ hlásá video sdílené na TikToku.

Značka tak sáhla nejen po svých nových tvářích, ale také po skutečných ikonách, které s Victoria’s Secret spojily své jméno. Tou nejikoničtější je v tomto směru Brazilka Adriana Lima, která byla nejdéle sloužícím andílkem značky. V roce 2018 naposledy roztáhla andělská křídla na proslulé přehlídce, což se neobešlo bez emocí.

„Tehdy jsem si myslela, že to je moje poslední spolupráce s Victoria’s Secret. Byl to velmi emotivní den, nejen den, celý rok, protože jsem věděla, že to přijde. Vždy jsem byla s touto značkou spojená a vždy jsem ji milovala. Pro mě to přesahovalo rámec pracovního vztahu. Cítila jsem, jako by byli součástí mé rodiny a mého života,“ prozradila Lima serveru Fashionista. ■